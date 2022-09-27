Анастасия Ракова рассказала об открытии после ремонта ещё 8 молочных кухонь Москвы

Восемь молочно-раздаточных пунктов Москвы отремонтировали и привели к единому стандарту, кухни уже начали работу. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«После обновления мы окрыли еще восемь молочных кухонь: четыре — на востоке столицы, два пункта — в Юго-Западном административном округе, а также по одному в СЗАО и ЮВАО. Таким образом, на сегодня обновили уже 13 пунктов — более половины из запланированных в этом году. Все молочные кухни выполнены в едином стиле по аналогии с детскими поликлиниками, отремонтированными по новому московскому стандарту», — отметила вице-мэр.

В августе и сентябре начали работу обновленные молочно-раздаточные пункты № 61 на Сокольническом валу, № 67 (Щелковское шоссе), № 70 на Хабаровской улице, № 84 (Суздальская улица), № 95 на улице Волочаевской, № 138 (улица Перекопская), № 151 на улице Коктебельской, № 209 на Туристской улице. В пунктах установили новые двери и окна с высокой тепло- и звукоизоляцией, оборудовали доступ для маломобильных граждан и родителей с колясками. Внутреннюю отделку выполнили в светлых тонах, в помещениях установили новую систему пожарной сигнализации, оборудовали уютные зоны ожидания и комфортные рабочие места для сотрудников.

Одна из ключевых особенностей молочно-раздаточных пунктов — единая система навигации: у входа установлены узнаваемые фасадные таблички с информацией о режиме работы, внутри располагаются маркеры стоек «Пункта выдачи» и функционального назначения помещений.

Обновлением молочно-раздаточных пунктов занимается Департамент здравоохранения Москвы, ожидается, что в текущем году будет отремонтировано более 20 молочных кухонь.

Подать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на портале mos.ru. Горожане могут выбирать место выдачи, дни посещения пункта, получать информацию об объеме выдаваемой продукции.

Воспользоваться услугой могут льготополучатели, прикрепленные к поликлинике или женской консультации и имеющие постоянную регистрацию в Москве и выданный в столице действующий или временный полис ОМС. Если питание выписывается на ребенка, следует подтвердить родство в личном кабинете mos.ru. Право на бесплатное питание имеют беременные женщины, дети до 3 лет и кормящие матери детей до 6 месяцев, дети из многодетных семей до 7 лет, дети до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, дети-инвалиды. Женщины получают витаминизированные соки и молоко, дети — молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и другие продукты.

