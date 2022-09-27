Анастасия Ракова рассказала о новых подходах во взаимодействии воспитателей и учителей начальных классов
Свыше 45 тысяч человек трудятся в области дошкольного образования в российской столице, для повышения их квалификации начал функционировать Центр современной методики дошкольного и начального образования. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе посещения учреждения.
Она отметила, что от работников дошкольного образования зависит, как ребята осваивают первые жизненные навыки, что может в немалой степени определить дальнейший путь маленьких горожан. Поэтому, по словам Раковой, родителям необходимо быть уверенными в качестве профподготовки данных специалистов.
В новом Центре современной методики дошкольного и начального образования воспитателям преподают новые практики, они также обмениваются опытом с коллегами. При этом, плотная связь дошкольного образования со школьным даёт возможность строить систему преемственности при подготовке ребят к первому классу, пояснила Ракова.
В заведении повышения квалификации каждую неделю проводятся тренинги на разнообразные темы: от основ читательской и математической грамотности детей до использования STEM-технологий в детских садах.
Заммэра подчеркнула, что в столице формируется единая система профессиональных требований для учителей и воспитателей. В свою очередь участие учителей в спецтренингах и демонстрация высоких результатов работы подтверждают их профессиональный статус.
За время работы Центра с января текущего года тренинги на его базе посетили более 3600 преподавателей из 307 школ и детских садов мегаполиса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- РАН попросит предоставить бронь от мобилизации кандидатам и докторам наук
- Катар потратил на чемпионат мира по футболу в 15 раз больше России
- Умер Борис Моисеев
- Власти ОАЭ отменили масочный режим
- Глава МИД Франции анонсировала новые санкции ЕС против РФ из-за референдумов
- Опубликованы первые результаты референдумов по вхождению в состав РФ
- В ООН назвали число погибших гражданских на Украине
- Анастасия Ракова рассказала о новых подходах во взаимодействии воспитателей и учителей начальных классов
- Напавший на ижевскую школу был приверженцем «колумбайна»
- Совфед не будет собираться на внеочередное заседание после референдумов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru