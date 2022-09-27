Анастасия Ракова рассказала о новых подходах во взаимодействии воспитателей и учителей начальных классов

Свыше 45 тысяч человек трудятся в области дошкольного образования в российской столице, для повышения их квалификации начал функционировать Центр современной методики дошкольного и начального образования. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе посещения учреждения.

Она отметила, что от работников дошкольного образования зависит, как ребята осваивают первые жизненные навыки, что может в немалой степени определить дальнейший путь маленьких горожан. Поэтому, по словам Раковой, родителям необходимо быть уверенными в качестве профподготовки данных специалистов.

В новом Центре современной методики дошкольного и начального образования воспитателям преподают новые практики, они также обмениваются опытом с коллегами. При этом, плотная связь дошкольного образования со школьным даёт возможность строить систему преемственности при подготовке ребят к первому классу, пояснила Ракова.

В заведении повышения квалификации каждую неделю проводятся тренинги на разнообразные темы: от основ читательской и математической грамотности детей до использования STEM-технологий в детских садах.

Заммэра подчеркнула, что в столице формируется единая система профессиональных требований для учителей и воспитателей. В свою очередь участие учителей в спецтренингах и демонстрация высоких результатов работы подтверждают их профессиональный статус.

За время работы Центра с января текущего года тренинги на его базе посетили более 3600 преподавателей из 307 школ и детских садов мегаполиса.

