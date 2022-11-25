Анастасия Ракова объявила победителей конкурса грантов «Москва — добрый город»

В столице завершился четвертый конкурс грантов в социальной сфере «Москва – добрый город». Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в этом году помимо известных и опытных организаций социальной сферы конкурс привлек новые НКО, проекты которых составили почти треть от общего количество поданных заявок.

«12 % впервые участвовавших некоммерческих организаций стали победителями и получат финансовую поддержку от города на реализацию своих проектов», - отметила вице-мэр.

Всего благодаря грантовой поддержке в 2023 году 90 некоммерческих организаций смогут реализовать свои проекты помощи разным категориям москвичей, добавила Ракова.

Конкурс грантов «Москва – добрый город» был запущен четыре года назад и уже помог оказать дополнительную поддержку свыше 50 тысячам человек, нуждающимся в помощи.

В этом году экспертную оценку прошли 484 заявки НКО и было проведено более 1,5 тысячи экспертиз.

«Впервые проходная оценка по всем трём группам грантов выросла и перешагнула порог в 80 баллов. Со следующего года 90 победителей конкурса начнут реализацию важных и полезных для города социальных инициатив, которые помогут улучшить качество жизни еще порядка 30 тысяч горожан», - подчеркнула вице-мэр.

Ежегодный грантовый фонд конкурса составил 400 млн рублей. По решению конкурсной комиссии «большие» гранты в размере от 5 до 10 млн рублей получили 29 НКО. На них город выделит чуть более 204 млн руб.



