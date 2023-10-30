Анастасия Ракова: Количество тромбоэкстраций в Москве выросло почти в 3 раза за 5 лет

Количество тромбоэкстракций (малоинвазивного удаления тромба) в Москве за пять лет увеличилось в 2,8 раза, количество процедур тромболизиса (медикаментозного растворения тромба) для перенесших инсульт пациентов выросло в 1,3 раза. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, для быстрого и технологичного оказания медицинской помощи при развитии инсульта в Москве несколько лет назад создали «инсультную сеть». В нее вошли 13 специализированных центров на базе крупнейших многопрофильных стационаров, оснащенных необходимым высокотехнологичным оборудованием и применяющих самые современные стандарты оказания помощи.

«Пациенту сразу при поступлении в больницу делают компьютерную томографию, с помощью современных ангиографических комплексов определяют размеры и расположение тромба и удаляют его, используя современные технологии», — рассказала Ракова.

Благодаря четким алгоритмам и цифровому взаимодействию бригада скорой точно знает, в каком ближайшем стационаре есть свободные койки нейрореанимации, ангиограф, и возможно малоинвазивное или медикаментозное удаление тромба. Этот подход позволяет сократить время между поступлением пациента в стационар и началом лечения. После оказания помощи проводится комплексное обследование пациентов с инсультом с целью выявить его причину и разработать тактику снижения риска повторного заболевания.

Для борьбы с инсультом используется комплексный подход, направленный на профилактику и реабилитацию. Ранняя стадия восстановления пациента начинается уже в отделении реанимации, ключевая задача здесь — возвращение нормального физического и психологического состояния. Далее реабилитацию продолжают в специализированных центрах, реабилитационных отделениях больницы, амбулаторно. При медицинской реабилитации используется современное высокотехнологичное оборудование, в том числе с технологиями мультимодальной коррекции с биологической обратной связью, виртуальной реальностью, нейроинтерфейсом для восстановления стато-локомоторных нарушений, контроля движений верхней конечности, когнитивных функций.

Перенесшие инсульт москвичи могут бесплатно получить необходимые препараты для снижения риска повторного заболевания. Лекарства выдают для дезагрегантной, антикоагулянтной, гиполипидемической и другой терапии в течение двух лет с даты постановки диагноза. За 9 месяцев текущего года пациенты получили более 145 тысяч упаковок препаратов.

Для профилактики возможных повторных инсультов и наблюдения пациентов действует программа по проактивному динамическому диспансерному наблюдению в поликлиниках Москвы со специализированным подходом. Специалисты разработали набор мероприятий по наблюдению, в том числе постоянный мониторинг специалистами состояния пациентов в динамике. Врачи на регулярной основе отслеживают состояние человека, вносят корректировки в терапию, предоставляют необходимые рецепты и консультации по вопросам профилактики вторичного инсульта. В свою очередь, пациенты могут вести дневник самоконтроля в электронной медкарте и вносить показатели своего здоровья, которые будут доступны врачу и помогут отслеживать состояние своих подопечных.

В программу профилактики инсультов также входит скрининг пациентов из групп риска: УЗИ сосудов шеи для выявления атеросклеротических бляшек и своевременного их удаления, назначение кроворазжижающих препаратов пациентам с мерцательной аритмией, операция абляции при необходимости для восстановления ритма сердца.

Для профилактики заболеваний в поликлиниках Москвы созданы комфортные условия для прохождения регулярного профилактического осмотра и диспансеризации, доступных в удобное время и максимально короткие сроки.

