Анастасия Ракова: хор «Московского долголетия» выступит в День города
Летний сезон «Московского долголетия» в столице продолжается, с 1 июня в городских парках стартовали уроки по хоровому пению, участники смогут выступить в составе хора в День города. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила заммэра, москвичи могут заниматься как очно, в городских парках, так и онлайн.
«С начала лета в парках обучают и хоровому пению. Сейчас открыто 35 групп, в которых уже занимается около 700 человек. Проект дает уникальную возможность не просто обучиться вокалу, но и присоединиться к хору и даже выступить на таком грандиозном мероприятии, как День города», – рассказала Ракова.
Первая сводная репетиция прошла в Екатерининском парке. До этого участники под руководством профессиональных хормейстеров в течение месяца разучивали «Гимн Москвы», «Вечерний звон», «Подмосковные вечера» и «Выйду ночью в поле с конем», которые войдут в концертную программу. Всего хористы исполнят около десяти произведений.
«Участники уже проделали большую работу и думаю, что в День города зрители увидят не хор любителей, а профессиональный коллектив. Вместе с москвичами старшего поколения хотим всем доказать, что петь умеет каждый человек, главное – это желание и немного усердия в подготовке», — поделился впечатлениями главный хормейстер Николай Макаров.
Преподаватели и москвичи старшего поколения работают над постановкой дыхания, звукоизвлечением, осваивают приемы и техники хорового пения, изучают основы сольфеджио. Солисты хора с нетерпением ждут концерта и возможности стать частью большого празднования Дня города.
Следующая репетиция участников хора пройдет 21 июля, записаться и выбрать группу можно в центрах социального обслуживания или на портале АНО ЦП «Социальные технологии».
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