Аналитики выяснили желаемый размер зарплаты и измерили уровень счастья россиян

Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Как выяснилось по итогам исследования, в котором приняли участие более 5 тысяч пользователей из всех российских регионов, мужчины хотят получать 144,3 тысячи рублей, женщины — 107 тысяч рублей.

При этом уровень счастья среди российских женщин выше, чем среди мужчин. Так, по 14% граждан страны обоих полов оценили свой уровень счастья на пять баллов. На четыре балла свое счастье оценивают 24% женщин и 18% мужчин.

О среднем уровне счастья, на тройку, заявили 33% опрошенных женщин и 32% мужчин. На двойку оценили уровень счастья 16% россиян и 14% россиянок. Кроме того, 20% опрошенных мужчин считают себя совсем несчастными; такую же оценку своему уровню счастья дали 15% женщин.

