Аналитики рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов
Россияне могут сэкономить на авиабилетах, покупая их за некоторое время до вылета и приобретая для пересадок раздельные билеты. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Авиасейлс».
По данным аналитиков, для путешествий по России летом и весной лучше покупать билеты как можно раньше, зимой — за 2-5 месяцев, осенью — не менее чем за неделю. Для летних путешествий за рубеж рекомендуют приобретать авиабилеты за две-четыре недели, для зимних поездок — за 2-4 месяца, весной — за одну или две недели, а осенью — за 1-5 недель.
На перелете можно сэкономить за счет выбора дат вылета.
«Цены на авиабилеты зависят от спроса и зачастую вылет в будние дни дешевле, чем в выходные и праздничные. Если необходимо лететь в период праздников, то бронировать... оптимальнее как можно раньше», — подчеркнули в «Авиасейлс».
Специалисты также рекомендуют подписываться на цену билета для отслеживания возможного снижения, а также выбирать раздельные билеты для пересадок: так можно найти более бюджетные авиабилеты от разных перевозчиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru