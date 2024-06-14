Аналитики рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов

По данным аналитиков, для путешествий по России летом и весной лучше покупать билеты как можно раньше, зимой — за 2-5 месяцев, осенью — не менее чем за неделю. Для летних путешествий за рубеж рекомендуют приобретать авиабилеты за две-четыре недели, для зимних поездок — за 2-4 месяца, весной — за одну или две недели, а осенью — за 1-5 недель.

На перелете можно сэкономить за счет выбора дат вылета.

«Цены на авиабилеты зависят от спроса и зачастую вылет в будние дни дешевле, чем в выходные и праздничные. Если необходимо лететь в период праздников, то бронировать... оптимальнее как можно раньше», — подчеркнули в «Авиасейлс».

Специалисты также рекомендуют подписываться на цену билета для отслеживания возможного снижения, а также выбирать раздельные билеты для пересадок: так можно найти более бюджетные авиабилеты от разных перевозчиков.

