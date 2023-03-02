Аналитики: Постный обед обойдется россиянам в 125 рублей
Аналитики компании СберМаркет на основе спроса на постные продукты выяснили , что стоимость постного обеда у россиян составляет около 125 рублей.
Такой обед включает в себя картофельные зразы с грибами и борщ с красной фасолью. Аналитики сообщили, что спрос на постный майонез за неделю до Великого поста вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Также выросли продажи хлеба, фруктов и овощей.
Придерживающееся поста россияне чаще всего заказывали бананы, из круп покупатели отдавали предпочтение рису, заключили специалисты маркетплейса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- СМИ: Запасов оружия у Германии на случай войны хватит на несколько дней
- СМИ: Бойцы «Вагнера» собирают тела украинских военных в Артемовске
- Сбербанк начал предоставлять услуги юрлицам в Крыму
- ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать сведения разведке Украины
- Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» победить в матче НХЛ
- Дерипаска предложил снизить число чиновников в два-три раза
- В США потребовали от Байдена извинений за расистскую шутку о белых
- Рогов заявил, что спецслужбы Украины устроили массовые облавы в Запорожье
- СМИ: В Харьковской области пожаловались на трупный запах в переполненной военными больнице
- Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не пересеклись на G20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru