Аналитики: Постный обед обойдется россиянам в 125 рублей

Аналитики компании СберМаркет на основе спроса на постные продукты выяснили , что стоимость постного обеда у россиян составляет около 125 рублей.



Такой обед включает в себя картофельные зразы с грибами и борщ с красной фасолью. Аналитики сообщили, что спрос на постный майонез за неделю до Великого поста вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Также выросли продажи хлеба, фруктов и овощей.



Придерживающееся поста россияне чаще всего заказывали бананы, из круп покупатели отдавали предпочтение рису, заключили специалисты маркетплейса.

