Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на обучение детей
В России одна пятая часть семейного бюджета уходит на образование детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «СберСтрахование жизни». В среднем на эти цели уходит 22% семейного заработка.
При этом больше всего тратят на детское образование москвичи и петербуржцы – более 23% от семейного бюджета. Также не менее пятой части финансовых расходов семей уходит в Астрахани, Краснодаре, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Омске и Красноярске
При этом более половины семей (55%) хотели бы вкладывать в детей больше, но не могут этого сделать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- В России подтвердили 18 380 случаев коронавируса за сутки
- Прощание с главой МЧС пройдёт 10 сентября в Москве
- Эрдоган посетит США с рабочим визитом с 19 по 22 сентября
- В Бельгии предложили ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
- Венгрия израсходовала свои запасы вакцины «Спутник V»
- СМИ: Путин и Байден проведут новую встречу
- Стартовали российско-белорусские учения «Запад-2021»
- Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на обучение детей
- Сведения о юрлицах и ИП появились в поиске «Яндекса»
- Путин заявил о важности партнерства с Таджикистаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru