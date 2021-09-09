Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на обучение детей

В России одна пятая часть семейного бюджета уходит на образование детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «СберСтрахование жизни». В среднем на эти цели уходит 22% семейного заработка.

При этом больше всего тратят на детское образование москвичи и петербуржцы – более 23% от семейного бюджета. Также не менее пятой части финансовых расходов семей уходит в Астрахани, Краснодаре, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Омске и Красноярске

При этом более половины семей (55%) хотели бы вкладывать в детей больше, но не могут этого сделать.

