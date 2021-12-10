Аналитики назвали самые популярные среди россиян страны для зимовки

Эксперты изучили данные поиска и бронирования авиабилетов. Как выяснилось, некоторые зарубежные направления, ранее популярные среди туристов зимой, потеряли свои позиции. Так, из-за ограничений на въезд иностранцев не пользуются популярностью Вьетнам и Индонезия, их сменили Сербия и Шри-Ланка.

Многие россияне решили переждать зиму-2021 в Таиланде: спрос на это направление вырос в 3,5 раза. При этом самой востребованной страной для зимовки стала Армения: билеты в союзное государство можно купить за 16,2 тысячи рублей.

По данным «Яндекс.Путешествий», в среднем россияне планируют провести в других странах около пяти недель. Так, на Шри-Ланке, в Армении и Сербии соотечественники намерены провести по четыре недели, а в Таиланде, Индии и США — по пять-шесть недель.

