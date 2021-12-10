Аналитики назвали самые популярные среди россиян страны для зимовки
Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка стали самыми популярными среди россиян странами для зимовки. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на исследование сервиса «Яндекс.Путешествия».
Эксперты изучили данные поиска и бронирования авиабилетов. Как выяснилось, некоторые зарубежные направления, ранее популярные среди туристов зимой, потеряли свои позиции. Так, из-за ограничений на въезд иностранцев не пользуются популярностью Вьетнам и Индонезия, их сменили Сербия и Шри-Ланка.
Многие россияне решили переждать зиму-2021 в Таиланде: спрос на это направление вырос в 3,5 раза. При этом самой востребованной страной для зимовки стала Армения: билеты в союзное государство можно купить за 16,2 тысячи рублей.
По данным «Яндекс.Путешествий», в среднем россияне планируют провести в других странах около пяти недель. Так, на Шри-Ланке, в Армении и Сербии соотечественники намерены провести по четыре недели, а в Таиланде, Индии и США — по пять-шесть недель.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- Защита ректора «Шанинки» потребовала его освободить после слов Путина
- СМИ: В Москве мужчину ударили ножом на станции метро «Славянский бульвар»
- Мишустин заявил о возможном усилении протекционизма в мировой торговле
- Центр Гамалеи: Безответственно называть омикрон-штамм легким
- Напавший на полицейских боец ММА разыскивается в Санкт-Петербурге
- Москалькова выступила против запрета абортов
- Вертолет Robinson R66 разбился на Алтае
- Суд Москвы обязал Bloomberg удалить публикацию об использовании средств ФНБ
- Пуск «Протона-М» со спутниками перенесли на 13 декабря
- Вирусолог назвал самый опасный вариант эволюции COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru