Аналитики назвали популярные летом направления для поездок по России на поездах
Поездки из Москвы в Санкт-Петербург стали самым популярным этим летом направлением для путешествий на поездах. Об этом сообщает RT, ссылаясь на итоги исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».
Так, аналитики назвали Москву-Санкт-Петербург самым популярным маршрутом по итогам лета, средний чек за поездку в одну сторону вырос с 2752 до 3024 рублей.
Вторым по популярности стало направление Москва — Нижний Новгород со средним чеком за поездку 1521 рубль в одну сторону (на 15% меньше по сравнению с 2020 годом). Также востребованным назвали маршрут Москва — Брянск, средний чек — 835 рублей.
Кроме того, аналитики включили в список самых популярных направления Сочи — Краснодар, Краснодар — Адлер, Москва — Анапа.
В первую двадцатку самых востребованных внутренних железнодорожных направлений вошли также маршруты Москва — Владимир, Москва — Казань, Москва — Воронеж, Москва — Ярославль, Москва — Тула, Москва — Смоленск, Москва — Белгород.
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