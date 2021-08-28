Аналитики назвали популярные летом направления для поездок по России на поездах

Поездки из Москвы в Санкт-Петербург стали самым популярным этим летом направлением для путешествий на поездах. Об этом сообщает RT, ссылаясь на итоги исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Так, аналитики назвали Москву-Санкт-Петербург самым популярным маршрутом по итогам лета, средний чек за поездку в одну сторону вырос с 2752 до 3024 рублей.

Вторым по популярности стало направление Москва — Нижний Новгород со средним чеком за поездку 1521 рубль в одну сторону (на 15% меньше по сравнению с 2020 годом). Также востребованным назвали маршрут Москва — Брянск, средний чек — 835 рублей.

Кроме того, аналитики включили в список самых популярных направления Сочи — Краснодар, Краснодар — Адлер, Москва — Анапа.

В первую двадцатку самых востребованных внутренних железнодорожных направлений вошли также маршруты Москва — Владимир, Москва — Казань, Москва — Воронеж, Москва — Ярославль, Москва — Тула, Москва — Смоленск, Москва — Белгород.

