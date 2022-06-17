Аналитик ЦИАН назвала единственный регион с растущими ценами на аренду квартир

В России наблюдается тенденция по снижению цен на аренду жилья, единственным исключением является город Сочи, заявила эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина в пресс-центре НСН.

«Если мы говорим про вторичку, дешевеет она сейчас почти везде. Продавцы реагируют на ситуацию и корректируют цены. Что касается первички, где-то цены растут, где-то сокращаются, хотя в марте мы видели существенный рост цен в 3%. Где самые высокие цены – это Москва и область, а также Питер. Это, конечно, Сочи, где цены растут. Сейчас там интересная тенденция по аренде жилья, везде стоимость аренды снижается, зимой в Москве однушку можно было снять за 50 тысяч рублей, сейчас уже за 43 тысячи. В Сочи ситуация иная, там есть спрос. Это такое единственное исключение», - отметила эксперт.

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