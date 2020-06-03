Амурских ветеранов попросили вернуть «ошибочные» выплаты к 75-летию Победы

Отделение Пенсионного фонда Амурской области начислило участникам пограничного конфликта на острове Даманский единовременные выплаты в размере 50-75 тысяч рублей по случаю Дня Победы наравне с ветеранами Великой Отечественной войны, а потом потребовало вернуть эти деньги. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Один из участников конфликта на границе с Китаем в 1969 году рассказал, что получил уведомление: дескать, решение о выплате было ошибочным, и надо заполнить заявление на добровольное возмещение этих средств.

«Это, конечно, очень смешно, горько и обидно», - признался он.

В отделении Пенсионного фонда сказали журналистам, что в список получателей выплат включили тех, кто принимал участие в боевых операциях и приравнен к фронтовикам времён Великой Отечественной войны. Потом прошла внутренняя проверка, вскрывшая ошибку: в президентском указе шла речь только об участниках ВОВ.

Сотрудники Пенсионного фонда говорят, что извинились перед даманцами и уверяют, что нашли с ними взаимопонимание: те, кто не потратил деньги, уже начали возвращать их, а остальным разрешили вернуть средства по частям из пенсионных накоплений.

