Амурских ветеранов попросили вернуть «ошибочные» выплаты к 75-летию Победы
Отделение Пенсионного фонда Амурской области начислило участникам пограничного конфликта на острове Даманский единовременные выплаты в размере 50-75 тысяч рублей по случаю Дня Победы наравне с ветеранами Великой Отечественной войны, а потом потребовало вернуть эти деньги. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Один из участников конфликта на границе с Китаем в 1969 году рассказал, что получил уведомление: дескать, решение о выплате было ошибочным, и надо заполнить заявление на добровольное возмещение этих средств.
«Это, конечно, очень смешно, горько и обидно», - признался он.
В отделении Пенсионного фонда сказали журналистам, что в список получателей выплат включили тех, кто принимал участие в боевых операциях и приравнен к фронтовикам времён Великой Отечественной войны. Потом прошла внутренняя проверка, вскрывшая ошибку: в президентском указе шла речь только об участниках ВОВ.
Сотрудники Пенсионного фонда говорят, что извинились перед даманцами и уверяют, что нашли с ними взаимопонимание: те, кто не потратил деньги, уже начали возвращать их, а остальным разрешили вернуть средства по частям из пенсионных накоплений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
432 тыс.+8 536 / сут.
Умерли
5 215+178 / сут.
Выздоровели
196 тыс.+8 972 / сут.
- Геннадий Онищенко назвал эпидситуацию в мире далекой от стабильной
- Польша решила взыскать с «Газпрома» 50 млн евро
- Один человек погиб при пожаре в Боткинской больнице Петербурга
- 178 человек с коронавирусом умерли за сутки в России
- Число новых случаев COVID-19 в Москве стало минимальным с середины апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru