Американский публицист заявил об «ужасном состоянии» ледоколов США
Ледокольный флот США, в сравнении с российским, «пребывает в ужасном состоянии и его будущее не дает надежду на перемены», – написал в колонке для журнала National Interest публицист Брэндон Уоллс.
Он отметил, что российский флот насчитывает 40 ледоколов. При этом Соединенные Штаты в этом направлении значительно уступают России: в ледокольном флоте США находятся два корабля, один из которых на реконструкции после пожара.
Уоллс подчеркивает, что национальная программа США по восстановлению арктического флота недостаточно финансируются, а ее цель – увеличить количество ледоколов до шести – не может сравниться с возможностями российского флота.
Публицист добавил, что все введенные в эксплуатацию американским флотом судна будут работать на дизельном топливе. Россия в основном использует в своих кораблях двигатели, работающие на ядерной силе.
Уолс утверждает, что США не может владеть схожим с Россией флотом из-за политических, а не технологических преград. По мнению публициста, основной проблемой для создания схожих с российскими ледоколами выступает юридическое регулирование, так как многие порты США запрещают вставать на стоянку кораблям с ядерным двигателем.
Автор статьи заключил, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена преследует цели по защите американских арктических границ и минимизации последствий глобального потепления. Он считает, что введение в эксплуатацию ледоколов с ядерными двигателями полностью соответсвует этим целям.
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