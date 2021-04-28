Американский астронавт Майкл Коллинз скончался в возрасте 90 лет

Астронавт NASA Майкл Коллинз, участвовавший в первом в истории космическом полете с высадкой на Луну, скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщила семья астронавта на его странице в Twitter.

Отмечается, что причиной смерти Коллинза стал рак. Последние дни астронавт провел в окружении родных.

Майкл Коллинз был пилотом командного модуля космического корабля «Аполлон-11», лунный модуль которого в июле 1969 года совершил первую в мире посадку на Луну.

