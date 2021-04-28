Американский астронавт Майкл Коллинз скончался в возрасте 90 лет
28 апреля 202119:55
Астронавт NASA Майкл Коллинз, участвовавший в первом в истории космическом полете с высадкой на Луну, скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщила семья астронавта на его странице в Twitter.
Отмечается, что причиной смерти Коллинза стал рак. Последние дни астронавт провел в окружении родных.
Майкл Коллинз был пилотом командного модуля космического корабля «Аполлон-11», лунный модуль которого в июле 1969 года совершил первую в мире посадку на Луну.
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28 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru