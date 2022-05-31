Американская Citigroup может остаться в РФ в меньших размерах

Американская компания Citigroup, планировавшая уйти из России, может остаться в РФ, но в меньших размерах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания заявила о намерении уйти с российского рынка в феврале после начала военной операции РФ на территории Украины. Тогда российский Ситибанк остановил привлечение новых клиентов.

По словам CEO группы Джейн Фрейзер, если присутствие группы останется, то будет «очень небольшим». В настоящее время банк продает свой розничный бизнес в РФ.

