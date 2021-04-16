Аллерголог напомнила о вреде пыльцы

Ольха, орешник и береза являются опасными аллергенами, от которых необходимо защищаться людям, склонным к аллергическим реакциям. Об этом заявила иммунолог-аллерголог, врач-консультант Надежда Логина.

Специалистка отметила, что главными источниками аллергенов в апреле станут орешник (он же лещина), верба и береза. Она пояснила, что причиной сезонной аллергии, которую также называют поллинозом, является повышенная чувствительность организма к пыльце, переносимой ветром.

Врач напомнила, что симптомами поллиноза является сильная заложенность носа, выделения слизистых, слезотечение и зуд глаз. По ее словам, маски не помогают от аллергенов из-за того, что это очень мелкие частицы, которые преодолевают ткань. Логина в эфире «Радио 1» рассказала, что помочь страдающему данным заболеванием может только радикальное лечение, которое проводится вне зависимости от времени года.

По словам аллерголога, неприятные симптомы особенно ярко выражаются на улице, однако пыльца легко проникает в здания. В этом случае необходимо уменьшить контакт с аллергеном посредством влажной уборки комнат. Врач также посоветовала аллергикам повесить на окна влажную защитную ткань.

