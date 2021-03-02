Аллерголог напомнила о разнице симптомов аллергии и ОРЗ

Поллиноз, разновидность аллергии, проявляющаяся во время цветения растений, и ОРЗ обладают схожими симптомами, однако существуют три основных отличия аллергии от вирусного заболевания. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.



Логина отметила, что при поллинозе температура тела невысокая, но при этом симптомы, такие как кашель, раздражение носоглотки, могут сохраняться долгое время, пока не прекратится контакт с внешними раздражителями. При этом симптомы ОРЗ длятся меньше, улучшения в большинстве случаев наступают в течение недели.

Врач в эфире «Радио 1» пояснила, что на поллиноз указывает явное ухудшение состояния здоровья при выходе из дома. На течение ОРЗ контакт с пыльцой не оказывает воздействия.

Логина напомнила, что аллергия является нарушением иммунной системы, для ее выявления проводят специальные кожные тесты вне сезона цветения. Кроме того, выявить аллергию позволяют круглогодичные лабораторные исследования на антитела к тому или иному раздражителю.

