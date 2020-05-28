«Алладин припарковался»: Российскую дорогу подлатали ковром
В Севастополе одну из дорог на улице подлатали обычным ковром. Судя по всему, кто-то решил подобным образом решить проблему с грязью на данном участке.
Размах «ремонта» с иронией оценили пользователи соцсетей. Они отметили, что латать яму ковром могут позволить себе только настоящие «мажоры», в то же время они признали, что получилось довольно уютно.
«Вы ничего не понимаете. Это Алладин припарковался», - возразил им в ответ другой интернет-пользователь, передает КИА.
Тем не менее случаи «ремонта» российских дорог коврами случались и ранее. Так в мае прошлого года коврами застелили грунтовую дорогу в Калуге. На этот шаг в целях привлечения внимания решились местные жители, которые не смогли добиться от чиновников приведения дороги в порядок.
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