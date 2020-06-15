Алексей Немов отметил очевидные плюсы электронного голосования по поправкам в Конституцию

Четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов заявил, что собирается проголосовать по поправка в Конституцию 1 июля с помощью дистанционного электронного голосования.

Спортсмен считает, что при нынешних эпидемиологических условиях возможность волеизъявления с помощью компьютеров и смартфонов — спасение для россиян, пишет «Вечерняя Москва».

По мнению Немова, любые избирательные процессы в скором времени перейдут в электронный формат. Во-первых, это экономит время и силы избирателей, а во-вторых, избавляет членов избирокомов от «тонн бюллетеней».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартует 25 июня и завершится 1 июля. У москвичей будет возможность выбора, как голосовать: на участке, дома или онлайн на портале 2020og.ru.

