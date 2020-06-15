Алексей Немов отметил очевидные плюсы электронного голосования по поправкам в Конституцию
Четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов заявил, что собирается проголосовать по поправка в Конституцию 1 июля с помощью дистанционного электронного голосования.
Спортсмен считает, что при нынешних эпидемиологических условиях возможность волеизъявления с помощью компьютеров и смартфонов — спасение для россиян, пишет «Вечерняя Москва».
По мнению Немова, любые избирательные процессы в скором времени перейдут в электронный формат. Во-первых, это экономит время и силы избирателей, а во-вторых, избавляет членов избирокомов от «тонн бюллетеней».
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартует 25 июня и завершится 1 июля. У москвичей будет возможность выбора, как голосовать: на участке, дома или онлайн на портале 2020og.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
537 тыс.+8 246 / сут.
Умерли
7 091+143 / сут.
Выздоровели
285 тыс.+4 489 / сут.
- Шкуматов назвал неадекватными новые правила ввоза автомобилей
- В Кремле прокомментировали отмены парадов Победы в регионах
- Кремль отказался считать осужденного Уилана заложником России
- Аттракцион неслыханной щедрости: Бендер раздает призы на ROCK FM
- Доцент-расчленитель Соколов отказался от адвоката Почуева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru