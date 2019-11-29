Алексей Кортнев: Рукоприкладству давно пора сказать «нет»!

Оживленные дискуссии вызвал проект закона о профилактике домашнего насилия в России. Документ опубликован на сайте верхней палаты российского парламента с возможностью комментариев и внесения предложений. Регулировать эту сферу необходимо, - уверенность в этом высказал в эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Он согласен с тем, что ответственность за домашнее насилие должна быть вплоть до уголовной:

«Я не очень люблю инициативы наших законодателей. Как правило, они отдают каким-то безумием очень часто. Но в том, что касается закона о домашнем насилии, я, пожалуй, поддерживаю эту инициативу. Более безумно, чем то, как ведут себя наши соотечественники, жить невозможно. С сожалением огромным вынужден признать, что нужно вводить именно законодательную норму, чтобы была возможность бороться с этим».

Причины, по которым домашнее насилие невозможно побороть без жестких решений, для Алексея Кортнева лежат на поверхности:

«Свинство процветает, алкоголизм процветает, крайняя жестокость процветает среди наших людей».

Бытующие по сей день поговорки из серии «бьет – значит, любит», оправдывающие домашнее насилие, музыкант считает необходимым как можно скорее забыть:

«Стопроцентная ахинея насчет «бьет – значит, любит». Бьет – значит, рано или поздно убьет. Любовь здесь отступает далеко на задний план. Мне кажется, это все придумано в древние, мрачные времена домостроя, когда физическим наказанием решались проблемы и воспитания детей и «воспитания» жены. И это давно пора отринуть. Рукоприкладству давно пора сказать «нет»!»

Отвечая на вопрос, получится ли преодолеть еще один стереотип, о выносе «сора из избы», Алексей Кортнев привел в пример последствия принятия закона о запрете курения в общественных местах:

«Получится, я вас уверяю! Давайте проведем такую аналогию: запретили курить в общественных местах. Какая была страшная волна возмущения! Люди кричали, сейчас пойдем Кремль поджигать, если вы нам не разрешите по-прежнему курить в столовых, на улице и так далее. Что мы сейчас видим? Перестали. Перестали! Уверяю, что если ввести такую законодательную норму и начать ее соблюдать, действительно наказывать людей за то, что они распускают руки именно в домашних условиях, то рано или поздно это приживется».

Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, палата учтет все конструктивные идеи, которые поступят в ходе публичного обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия.

