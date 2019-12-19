Хрипун: Всем сотрудникам отделения гинекологии ГКОБ №1 предложено по несколько вариантов трудоустройства

Всем сотрудникам филиала номер 2 Городской клинической онкологической больницы № 1 Москвы предложили несколько вариантов трудоустройства. , сообщает пресс-служба Депздрава. Об этом объявлено на общем собрании гинекологического отделении филиала №2 ГКОБ №1. Также коллектив проинформирован о создании в ГКОБ №1 нового онкогинекологического отделения №2 на основной территории больницы по адресу Загородное шоссе, 18 а.

Это отделение будет сформировано на базе нового онкохирургического корпуса, который открыт в два месяца назад после капитального ремонта. Сотрудникам филиала в 1-м Щипковском переулке предложено сохранение рабочего места с переходом в новое отделение. Об этом проинформировал глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сообщает Москва 24.

У медиков из филиала №1 ГКОБ, при желании, будет возможность трудоустроиться и в другие медицинские учреждения по их выбору. Ранее столичный Депздрав опроверг утверждения о планах закрыть Городскую клиническую онкологическую больницу №1, отмечает АГН «Москва». По уточнённым данным, на ремонт закрываются корпуса гинекологического отделения.

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила сегодня в соцсетях, что помещение гинекологического отделения отдадут под центр паллиативной помощи. При этом, она утверждает, что для качественной гинекологической помощи здание уже не подходит, сообщает «Москва 24».

