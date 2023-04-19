Александр Головин высоко оценил работу пункта отбора на контрактную службу
Актер театра и кино Александр Головин побывал в Едином столичном пункте отбора на военную службу по контракту и поделился впечатлениями от увиденного.
По его словам, он впервые увидел такое быстрое, успешное прохождение. Он также отметил удобство центра, так как все находится в одном месте. Актер также призвал другие города последовать примеру Москвы и организовать аналогичные пункты сбора.
Головин рассказал, что смог пообщаться с добровольцами.
«Очень приятно, что разный возраст: и взрослые, и молодые. Желаю им только успехов, чтобы возвращались живыми и здоровыми», - сказал Головин.
Пункт отбора на контрактную службу начал работу 3 апреля. Всю информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.
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