Александр Головин высоко оценил работу пункта отбора на контрактную службу

Актер театра и кино Александр Головин побывал в Едином столичном пункте отбора на военную службу по контракту и поделился впечатлениями от увиденного.

По его словам, он впервые увидел такое быстрое, успешное прохождение. Он также отметил удобство центра, так как все находится в одном месте. Актер также призвал другие города последовать примеру Москвы и организовать аналогичные пункты сбора.

Головин рассказал, что смог пообщаться с добровольцами.

«Очень приятно, что разный возраст: и взрослые, и молодые. Желаю им только успехов, чтобы возвращались живыми и здоровыми», - сказал Головин.

Пункт отбора на контрактную службу начал работу 3 апреля. Всю информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

