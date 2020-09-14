Акция по раздаче телефонов с безлимитным тарифом ветеранам ВОВ стартовала в Москве

Акция по раздаче телефонов с безлимитным тарифом ветеранам Великой Отечественной войны началась в российской столице. Мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы по инициативе активистов «Единой России». Об этом рассказала член комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Она напомнила, что время проведения акции было перенесено с мая из-за пандемии коронавируса. В телефонную книгу телефонов для ветеранов заранее записаны все полезные номера - в том числе контакты социального работника, закрепленного непосредственно за ним.

Первой получила подарочный гаджет участница Великой Отечественной войны Майя Аронова, проживающая в районе Марьино. В числе первых обладателей такого телефона также стал 93-летний ветеран Рем Балакирев из Северо-Восточного округа столицы.

Секретарь Московского городского регионального отделения партии Андрей Метельский уточнил, что разные мероприятия и акции по случаю Года памяти и скорби будут продолжаться до конца декабря.

