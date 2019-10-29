Акция памяти жертв репрессий «Возвращение имён» проходит в Москве

Памятная акция «Возвращение имён» проходит в столице России на Лубянской площади у Соловецкого камня в преддверии государственного Дня памяти жертв политических репрессий. Она продлится 12 часов до 10 вечера. Участники будут сменять друг друга, оглашая имена, фамилии, возраст, профессию и дату расстрела граждан в годы сталинского террора.

В акции примут участие известные общественные и государственные деятели, в частности, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев, отмечает RT. Как отмечают в СПЧ, несмотря на то, что имена зачитываются непрерывно в течение 12 часов, за всё время акции едва успевали доходить до середины списка расстрелянных.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России ежегодно 30 октября.

