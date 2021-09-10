Акция памяти погибшего главы МЧС Зиничева пройдёт в России 10 сентября
Всероссийская акция памяти главы МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего в Норильске, пройдет 10 сентября, сообщает пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что в пятницу в 16:00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится спецтехника с включёнными проблесковыми маячками и сиренами.
Церемония прощания с Зиничевым прошла в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. Участие в траурном мероприятии приняли президент РФ Владимир Путин, представители правительства, Совета Федерации, Госдумы, ФСБ РФ, Минобороны РФ и других ведомств, коллеги, родные, близкие и друзья. Похоронят главу МЧС 10 сентября на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске. Глава МЧС пытался спасти сорвавшегося с обрыва режиссёра Александра Мельника, прыгнул в воду, но получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Зиничева и Мельника вертолетом доставили в больницу, однако спасти их не удалось.
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