Фотографии участников акции «МыВместеКосмос» направят на МКС
Фотографии участников акции «МыВместеКосмос» в поддержку всех, кто борится с COVID-19, будут направлены на международную космическую станцию (МКС). Как сообщили организаторы - волонтерский проект «Мывместе», акция проводится при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».
Чтобы стать участником акции, нужно в срок до 30 мая сделать фотографию с табличкой #МыВместеКосмос в процессе оказания помощи по борьбе с COVID-19 и опубликовать ее в соцсетях VKontakte или Instagram. Фотография должна быть отмечена хештегами #МыВместеКосмос и #МыВместе, а в описании можно написать слова поддержки окружающим, рассказать о своих мечтах на самоизоляции, пояснили организаторы.
После этого все фотографии будут напечатаны, собраны в единый коллаж и направлены на МКС. После путешествия по орбите коллаж будет передан в штаб проекта «Мывместе». Отмечается, что три самых креативных участника акции будут награждены специальными призами.
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