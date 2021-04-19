Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате
Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что в традиционном формате акцию планируют провести 24 июня 2021 года, сообщает ТАСС.
По её словам, организаторы очень рассчитывают на изменение ситуации с коронавирусом в стране, что позволит Роспотребнадзору скорректировать требования и дать добро на проведение шествия в очном формате.
Цунаева отметила, что в День Победы 9 мая «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате и каждый регион России «получит свой поток трансляции».
«Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», - уточнила сопредседатель.
Ранее президент России Владимир Путин отменил шествие «Бессмертного полка» в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации, так как в рамках акции невозможно соблюдать социальную дистанцию. Мероприятие перенесли на 2021 год, сообщает Газета.ру.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году проведение акции «Бессмертный полк» в очном формате также будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщает РИА ФАН. По его словам, окончательное решение будет принято по согласованию с санитарными властями.
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