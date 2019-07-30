Актрису Инну Чурикову выписывают из больницы
30 июля16:23
Актриса Инна Чурикова, которая ранее была госпитализирована в тяжелом состоянии, выписывается из больницы. Об этом РИА Новости рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
18 июля во время спектакля артистка неожиданно упала со сцены, подняться ей помогли зрители. В результате спектакль был прерван.
Позднее стало известно о госпитализации Чуриковой, ее состояние оценивалось как тяжелое.
На следующий день артистка была переведена из реанимации в обычную палату в НИИ имени Склифосовского.
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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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