Актрису Инну Чурикову выписывают из больницы

Актриса Инна Чурикова, которая ранее была госпитализирована в тяжелом состоянии, выписывается из больницы. Об этом РИА Новости рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

18 июля во время спектакля артистка неожиданно упала со сцены, подняться ей помогли зрители. В результате спектакль был прерван.

Позднее стало известно о госпитализации Чуриковой, ее состояние оценивалось как тяжелое.

На следующий день артистка была переведена из реанимации в обычную палату в НИИ имени Склифосовского.

