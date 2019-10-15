Актриса Бочкарева игнорирует суд по делу о задержании с кокаином

Актриса Наталья Бочкарева не пришла на судебное заседание, где должно было слушаться дело по факту ее недавнего задержания с наркотиками. Также не было и адвоката артистки. В итоге судья был вынужден перенести заседание на другую дату, сообщает «Свободная пресса».

Наталья Бочкарева известна по сериалу «Счастливы вместе». Ранее в СМИ появились сообщения, что она попалась в Москве с наркотиками. Сама артистка отрицала этот факт, однако после в МВД сообщили, что у женщины нашли пакетик с кокаином. В сети также было опубликовано видео задержания гражданки, похожей на Бочкарёву.

Бывший пиар-менеджер актрисы Натальи Бочкаревой Дарья Дьяченко предположила, что актрису могли подставить.

