Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ
Неравнодушные москвичи выбрали название одной из станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Голосование проходило на сайте проекта «Активный гражданин». Платформа подземки откроется на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошево-Мнёвники.
Победителем общественного опроса стал вариант «Народное Ополчение». За него свои голоса отдали 55% участников. Вариант «Карамышевская» набрал почти 36% сторонников. Меньше всего – 9% - поддержали вариант, согласно которому, вопрос должен был быть отдан на откуп специалистам. Всего в голосовании приняли участие почти 113 тысяч горожан.
БКЛ московской подземки — самый масштабный проект в истории отечественного метростроения и один из самых амбициозных в мировом масштабе. Общая протяжённость БКЛ составит 70 километров, на ней будет действовать 31 станция.
На сегодня пассажиров принимают уже 10 станций Большой кольцевой линии. Движение по первому участку на северо-западе Москвы началось в феврале 2018 года. В дальнейшем станции открылись в марте и декабре 2020 года. В текущем году запланировано открытие еще 11 станций БКЛ.
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