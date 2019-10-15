«Активное долголетие» завоёвывает сердца пожилых в Подмосковье

В Московской области запущен проект «Активное долголетие» для жителей в возрасте. Программа включает медицинскую поддержку, посещений «Клуба активного долголетия», бесплатные экскурсии и спортивные активности. Как рассказала телеканалу «360» заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова, программа пользуется большим спросом у старшего поколения региона.

«Активное долголетие» предлагает всем желающим возможность посещать специально созданные площадки с разнообразной программой — начиная от занятий спортом, заканчивая творческими студиями и обучением компьютерной грамотности. Такими местами активности станут Центры социального обслуживания, физкультурно-оздоровительные объекты, дома культуры и библиотеки. Всего в Подмосковье откроют 64 «Клуба активного долголетия».

Ещё одно новшество, завоёвывающее популярность, - «Добробус». Этот специальный транспорт даёт возможность пожилым людям отправиться в путешествие по самым интересным местам Подмосковья. Специальные автобусы отправляются на экскурсии в городских округах Химки, Красногорск и Балашиха каждое воскресенье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал распространить опыт «Добробусов» и на другие города региона.

