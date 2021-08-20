Актер сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализирован в Москве
20 августа 202112:50
Актера Романа Попова, известного по роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», госпитализировали в Москве в пятницу 20 августа, сообщает «Пятый канал». По информации СМИ, Попову стало плохо во время съемок. Он упал и сильно ударился лбом.
Актер был доставлен в больницу, где сейчас проходит лечение. О диагнозе артисту пока не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru