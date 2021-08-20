Актер сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализирован в Москве

Актера Романа Попова, известного по роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», госпитализировали в Москве в пятницу 20 августа, сообщает «Пятый канал». По информации СМИ, Попову стало плохо во время съемок. Он упал и сильно ударился лбом.

Актер был доставлен в больницу, где сейчас проходит лечение. О диагнозе артисту пока не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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