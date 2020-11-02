Аксёнов: Крым не надеется на воду с Украины

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что регион не рассчитывает на поставку воды с территории Украины и справится с дефицитом самостоятельно. Об этом глава республики рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

В нескольких районах Крыма из-за засухи и уменьшения уровня жидкости в водохранилищах было решено ввести подачу воды по графику, только утром и вечером. Власти региона решают проблему дефицита пресной воды за счёт добычи из подземных источников. Кроме того, руководство Крыма прорабатывает вопрос возможного строительства опреснительной установки.

В интервью Аксёнов рассказал, что республика не обращалась к Украине по вопросу поставок воды и не планирует её подачу из Днепра в Северо-Крымский канал.

«Мы вообще не надеялись абсолютно на руководство Украины, так как понимали, что они будут делать все, чтобы навредить российскому Крыму», — заявил глава республики.

Кроме того, Аксёнов подчеркнул, что Крыму ежегодно выпадают какие-либо испытания, и власти справляются своими силами без помощи Украины.

Ранее СМИ сообщали, что правительство России подготовило комплексный план по обеспечению водоснабжения на полуострове. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, на модернизацию крымской системы подачи воды будет выделено около 50 миллиардов рублей.

До воссоединения Крыма с Россией потребность полуострова в пресной воде обеспечивала Украина. Около 85% всего объёма водоснабжения поступало через Северо-Крымский канал, идущий от реки Днепр. После 2014 год водоснабжение обеспечивали водохранилища, которые за последний год значительно обмелели из-за малого количества осадков.

