Акселератор для самозанятых инвалидов запустят в Подмосковье

Власти Московской области подписали документ о сотрудничестве со студенткой МГУ Дианой Цыганковой, которая предложила проект акселератора для самозанятых людей с ограниченными возможностями здоровья, передаёт «Радио 1».

Министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что регион уже не в первый раз выступает пилотной площадкой для разного рода проектов. Например, он стал одним из первых, где предприниматели получили статус самозанятых, а сегодня их в Подмосковье более 150 тысяч. «Уверена, что после реализации проекта акселератора для молодежи с ОВЗ количество самозанятых в Подмосковье увеличится», - подчеркнула министр.

Акселератор предполагает доступ к урокам и заданиям для самостоятельного выполнения, а также возможность пилотирования идей под руководством профессионалов.

Зиновьева добавила, что акселератор даст молодёжи с ОВЗ такие же возможности, как и у сверстников. Сама Циганкова выразила надежду на максимально эффективную реализацию её проекта, что позволит успешно тиражировать его по всей России.