Акселератор для самозанятых инвалидов запустят в Подмосковье
Власти Московской области подписали документ о сотрудничестве со студенткой МГУ Дианой Цыганковой, которая предложила проект акселератора для самозанятых людей с ограниченными возможностями здоровья, передаёт «Радио 1».
Министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что регион уже не в первый раз выступает пилотной площадкой для разного рода проектов. Например, он стал одним из первых, где предприниматели получили статус самозанятых, а сегодня их в Подмосковье более 150 тысяч. «Уверена, что после реализации проекта акселератора для молодежи с ОВЗ количество самозанятых в Подмосковье увеличится», - подчеркнула министр.
Акселератор предполагает доступ к урокам и заданиям для самостоятельного выполнения, а также возможность пилотирования идей под руководством профессионалов.
Зиновьева добавила, что акселератор даст молодёжи с ОВЗ такие же возможности, как и у сверстников. Сама Циганкова выразила надежду на максимально эффективную реализацию её проекта, что позволит успешно тиражировать его по всей России.
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