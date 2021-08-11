Аккредитация для вузов РФ может стать бессрочной с 2022 года
Государственная аккредитацию для высших учебных заведений может стать бессрочной с будущего года. О таких планах рассказала сопредседатель Общероссийского народного фронта, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва.
По её словам, бессрочная аккредитация позволит студентам получить гарантии, что им не придется оформлять перевод в другие учебные заведения, если их вуз не будет иметь возможности продолжать функционировать. Шмелёва считает, что в некоторых случаях соответствие Федеральным государственным образовательным стандартам оценивается субъективно экспертами, исходя из их персональной трактовки.
Как пояснила сопредседатель ОНФ, периодическую аккредитацию должен заменить так называемый аккредитационный мониторинг. Он будет автоматически генерироваться из данных наблюдения вузов. Это во многом снизит нагрузку на коллективы, избавит их от заполнения форм, чтобы соответствовать существующим показателям, отметила Шмелёва. Самое главное, по её словам - качество программ, оценка работодателей и выпускников.
Она призвала представителей преподавательского и студенческого сообществ подключиться к разработке критериев оценки вузов в ходе будущих проверок.
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