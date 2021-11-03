Аккаунт правительства Севастополя заблокировали в Instagram

В Instagram заблокировали официальную страницу правительства Севастополя с более чем 10 тысячами подписчиков. Об этом сообщило руководство региона.

По данным правительства, на странице проводилась переписка с гражданами. Власти уже завели новый аккаунт, поскольку восстановить предыдущий не удалось.

«Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя. Причина - слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью», - цитирует сообщение правительства ТАСС.

Ранее в Крыму и Севастополе уже были зафиксированы сложности при пользовании интернет-ресурсами корпорации Facebook. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее закрыл свой профиль в Facebook после исчезновения в этой соцсети галочки, подтверждающей его личность.

