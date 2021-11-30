Аккаунт «Молодой гвардии Единой России» заблокировали в Instagram
Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт «Молодой гвардии Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
По словам ее представителей, это связано с протестами против решения сейма Латвии, запрещающего использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.
Исполняющий обязанности председателя координационного совета движения Антон Демидов рассказал, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению аккаунта. Новости организации можно прочитать на странице федерального проекта «Школа парламентаризма».
Отмечается, что аккаунты «Молодой Гвардии Единой России» по аналогичной причине уже подвергались информационным атакам и в других социальных сетях.
Ранее сейм Латвии запретил публичное использование Георгиевских ленточек.
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