Аккаунт «Молодой гвардии Единой России» заблокировали в Instagram

Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт «Молодой гвардии Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По словам ее представителей, это связано с протестами против решения сейма Латвии, запрещающего использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.

Исполняющий обязанности председателя координационного совета движения Антон Демидов рассказал, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению аккаунта. Новости организации можно прочитать на странице федерального проекта «Школа парламентаризма».