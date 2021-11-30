Аккаунт «Молодой гвардии Единой России» заблокировали в Instagram

Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт «Молодой гвардии Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По словам ее представителей, это связано с протестами против решения сейма Латвии, запрещающего использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.

Исполняющий обязанности председателя координационного совета движения Антон Демидов рассказал, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению аккаунта. Новости организации можно прочитать на странице федерального проекта «Школа парламентаризма».

Более 10 страниц «Вконтакте» были заблокированы из-за запрещенной информации

Отмечается, что аккаунты «Молодой Гвардии Единой России» по аналогичной причине уже подвергались информационным атакам и в других социальных сетях.

Ранее сейм Латвии запретил публичное использование Георгиевских ленточек.

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ТЕГИ:Георгиевская ЛенточкаЕдиная РоссияInstagram
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