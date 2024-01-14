Миф или «болезнь X»? Вирусологи поспорили об опасности нового заболевания
Смертоносная «болезнь Х» может появиться в мире в любой момент или это умозрительное заболевание, которое ничем не угрожает человеку, спорят вирусологи в России.
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января планируется обсудить «болезнь X», которая способна по количеству смертей в 20 раз превзойти эпидемию COVID-19, сказано на сайте организации.
«Болезнь X» официально еще не обнаружена, но о ее возможном появлении с 2018 года предупреждают ученые и Всемирная организация здравоохранения. По оценкам ВОЗ, ее смертность может быть в 20 раз больше, чем у COVID-19. О возможности распространения нового высоко летального вируса заявил микробиолог профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы. Он изучил результаты обследования женщины в ДР Конго, которая может быть нулевым пациентом «болезни X».
По мнению вирусолога, доктора медицинских наук, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, новая и более страшная пандемия, чем коронавирус, может возникнуть с угрозой жизни для людей.
«Болезнь, которая гораздо опаснее коронавируса, без сомнения, может появиться. Это редкое и случайное событие, возникнуть новая и ещё более страшная пандемия может когда угодно. Скорее всего, это будет связано с переходом на человека птичьего гриппа», – цитирует вирусолога «Абзац».
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считает, что патогена «болезни X» даже не существует. По его мнению, исследователи изучают абстрактное заболевание как потенциальную угрозу.
«"Болезнь X" — это некая модель, а не реальная болезнь или опасность. Иначе бы она не называлась просто "Х", современными методами уже давно бы разобрались, какой агент вызывает болезнь, чему он родственен, что с ним делать и как защититься. Это модель, которая просчитывает, что могло бы быть, если бы появилась такая болезнь. Пока это некая абстракция, люди готовятся к тому, что может быть или не быть, а не к тому, что уже есть», – заявил ученеый в интервью на радиостанциии «Говорит Москва».
Предельные отпускные цены на ряд вакцин в России перерегистрировали в сторону увеличения по согласованию с Федеральной антимонопольной службой. Об этом сообщил Минздрав.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, на обеспечение мероприятий по закупке вакцин в рамках календаря прививок направят 25,6 млрд рублей в 2024 году, 25,7 млрд — в 2025-м, 25,9 млрд — в 2026 году.
Одновременно минимум 215 миллионов доз вакцин от коронавируса выбросили на свалку в Европе. пишет издание Politico.
По информации СМИ, ненужными оказались вакцины на четыре миллиарда евро. Их закупали в пик пандемии. Власти Евросоюза в основном закупали Pfizer и BioNTech.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» достигла 97%. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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