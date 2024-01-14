Миф или «болезнь X»? Вирусологи поспорили об опасности нового заболевания

Смертоносная «болезнь Х» может появиться в мире в любой момент или это умозрительное заболевание, которое ничем не угрожает человеку, спорят вирусологи в России.



На Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января планируется обсудить «болезнь X», которая способна по количеству смертей в 20 раз превзойти эпидемию COVID-19, сказано на сайте организации.

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«Болезнь X» официально еще не обнаружена, но о ее возможном появлении с 2018 года предупреждают ученые и Всемирная организация здравоохранения. По оценкам ВОЗ, ее смертность может быть в 20 раз больше, чем у COVID-19. О возможности распространения нового высоко летального вируса заявил микробиолог профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы. Он изучил результаты обследования женщины в ДР Конго, которая может быть нулевым пациентом «болезни X».

По мнению вирусолога, доктора медицинских наук, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, новая и более страшная пандемия, чем коронавирус, может возникнуть с угрозой жизни для людей.

«Болезнь, которая гораздо опаснее коронавируса, без сомнения, может появиться. Это редкое и случайное событие, возникнуть новая и ещё более страшная пандемия может когда угодно. Скорее всего, это будет связано с переходом на человека птичьего гриппа», – цитирует вирусолога «Абзац».
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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считает, что патогена «болезни X» даже не существует. По его мнению, исследователи изучают абстрактное заболевание как потенциальную угрозу.

«"Болезнь X" — это некая модель, а не реальная болезнь или опасность. Иначе бы она не называлась просто "Х", современными методами уже давно бы разобрались, какой агент вызывает болезнь, чему он родственен, что с ним делать и как защититься. Это модель, которая просчитывает, что могло бы быть, если бы появилась такая болезнь. Пока это некая абстракция, люди готовятся к тому, что может быть или не быть, а не к тому, что уже есть», – заявил ученеый в интервью на радиостанциии «Говорит Москва».

Предельные отпускные цены на ряд вакцин в России перерегистрировали в сторону увеличения по согласованию с Федеральной антимонопольной службой. Об этом сообщил Минздрав.

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Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, на обеспечение мероприятий по закупке вакцин в рамках календаря прививок направят 25,6 млрд рублей в 2024 году, 25,7 млрд — в 2025-м, 25,9 млрд — в 2026 году.

Одновременно минимум 215 миллионов доз вакцин от коронавируса выбросили на свалку в Европе. пишет издание Politico.

По информации СМИ, ненужными оказались вакцины на четыре миллиарда евро. Их закупали в пик пандемии. Власти Евросоюза в основном закупали Pfizer и BioNTech.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» достигла 97%. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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