Миф или «болезнь X»? Вирусологи поспорили об опасности нового заболевания

«Болезнь X» официально еще не обнаружена, но о ее возможном появлении с 2018 года предупреждают ученые и Всемирная организация здравоохранения. По оценкам ВОЗ, ее смертность может быть в 20 раз больше, чем у COVID-19. О возможности распространения нового высоко летального вируса заявил микробиолог профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы. Он изучил результаты обследования женщины в ДР Конго, которая может быть нулевым пациентом «болезни X».



По мнению вирусолога, доктора медицинских наук, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, новая и более страшная пандемия, чем коронавирус, может возникнуть с угрозой жизни для людей.



«Болезнь, которая гораздо опаснее коронавируса, без сомнения, может появиться. Это редкое и случайное событие, возникнуть новая и ещё более страшная пандемия может когда угодно. Скорее всего, это будет связано с переходом на человека птичьего гриппа», – цитирует вирусолога «Абзац».

