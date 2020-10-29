AirSerbia возобновила авиасообщение с Россией

Сербская авиакомпания AirSerbia возобновляет авиасообщение с Россией. Предполагается, что с 9 ноября будет осуществляться по два рейса в неделю, сообщили представители авиакомпании.

Национальные авиалинии Сербии будут совершать рейсы между Москвой и Белградом по понедельникам в 13.50 и пятницам в 7.30.

В авиакомпании напомнили, что последний с момента начала пандемии рейс состоялся 18 марта. После этого туристическое авиасообщение между странами было закрыто.

«Мы рады вновь ввести в нашу сеть еще один пункт назначения, который обеспечит прямое сообщение между Россией и Белградом. Учитывая, что Россия представляет собой крупный и значительный рынок, Москва является очень важным пунктом назначения для наших пассажиров” – заявили в пресс службе AirSerbia.

