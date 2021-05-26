Air France отменила рейс в Москву из-за запрета полетов над Белоруссией
Французская авиакомпания Air France отменила запланированный на среду рейс AF1154 Париж-Москва, который должен был приземлиться в Шереметьево в 15:00.
Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на пассажирку рейса Мишель Синдюкову, у авиакомпании нет разрешения на вход в воздушное пространство РФ. Кроме того, Синдюкова передала изданию видео, снятое в салоне лайнера, на котором слышно объявление экипажа об ожидании ответа от российской стороны и возможном переносе полета на четверг, 27 мая.
В Air France «Новой газете» сообщили, что рейс отметили по связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии причинам. Как отметили в авиакомпании, это «потребовало получения нового разрешения на заход в воздушное пространство России».
Накануне Air France объявила о приостановке полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Решение французского перевозчика было принято после инцидента с экстренной посадкой «заминированного» самолета Ryanair в Минске.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- Air France отменила рейс в Москву из-за запрета полетов над Белоруссией
- В Москве задержали двоих высокопоставленных офицеров Росгвардии
- Instagram запустил возможность скрывать лайки
- В Нигерии пропали без вести более ста пассажиров перевернувшегося судна
- Российские хоккеисты обыграли Данию на чемпионате мира
- «Пока газ не потек»: Украина пообещала продолжить борьбу против «Северного потока-2»
- Власти Подмосковья выплатят компенсации 4 тысячам обманутых дольщиков
- Польша запретила самолетам авиакомпаний Белоруссии входить в свое воздушное пространство
- Начинающих бизнесменов предостерегли от контактов с «жуликами» из интернета
- Путин: Уровень занятости в России нужно увеличить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru