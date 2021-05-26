Air France отменила рейс в Москву из-за запрета полетов над Белоруссией

Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на пассажирку рейса Мишель Синдюкову, у авиакомпании нет разрешения на вход в воздушное пространство РФ. Кроме того, Синдюкова передала изданию видео, снятое в салоне лайнера, на котором слышно объявление экипажа об ожидании ответа от российской стороны и возможном переносе полета на четверг, 27 мая.

В Air France «Новой газете» сообщили, что рейс отметили по связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии причинам. Как отметили в авиакомпании, это «потребовало получения нового разрешения на заход в воздушное пространство России».

Накануне Air France объявила о приостановке полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Решение французского перевозчика было принято после инцидента с экстренной посадкой «заминированного» самолета Ryanair в Минске.

