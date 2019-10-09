Агентство водных ресурсов: Очищая берега водоемов, мы меняем мышление людей

С берегов российских рек волонтеры в 2019 году собрали более 1,5 млн мешков мусора в рамках Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Об этом в ходе пресс-конференции НСН сообщил советник руководителя федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш.

«С 2014 года акция росла из года в год. Она была устроена, чтобы не столько убирать мусор, сколько заставить людей по-другому думать. Мы убираем колоссальное количество мусора. В этом году статистика еще не подведена, но могу сказать, что с мая по октябрь – это более 1,5 млн мешков мусора», – сказал Разбаш.

В эти минуты в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, посвященная подведению итогов летнего сезона очистки берегов рек и водоемов страны.







