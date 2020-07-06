Аэропорт Симферополя восстановил трафик до уровня прошлого года

Таким образом, частота полетов в Крым восстановилась на прежнем уровне после вынужденной приостановки из-за коронавируса. По данным агентства, в Крым сегодня летают 15 авиаперевозчиков по 56 направлениям.

Отмечается, что за прошедшую неделю симферопольский аэропорт принял и отправил 1180 регулярных рейсов, что также соответствует прошлогодним показателям.

Руководство аэропорта, как пишет агентство, ожидает открытие новых направлений в текущем сезоне.

