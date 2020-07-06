Аэропорт Симферополя восстановил трафик до уровня прошлого года

Международный аэропорт Симферополь начал обслуживать более 200 рейсов в сутки, достигнув уровня трафика прошлого года. Об этом сообщает «КИА».

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Таким образом, частота полетов в Крым восстановилась на прежнем уровне после вынужденной приостановки из-за коронавируса. По данным агентства, в Крым сегодня летают 15 авиаперевозчиков по 56 направлениям.

Отмечается, что за прошедшую неделю симферопольский аэропорт принял и отправил 1180 регулярных рейсов, что также соответствует прошлогодним показателям.

Руководство аэропорта, как пишет агентство, ожидает открытие новых направлений в текущем сезоне.

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ФОТО: u.wikipedia.org
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