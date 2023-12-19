Аэропорт «Домодедово» снял ограничения на прием и вылет воздушных судов
19 декабря 202316:35
Аэропорт «Домодедово» после введенных ограничений заработал на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в авиагавани.
В ближайшее время все рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, будут возвращены в пункт назначения.
Ранее, 19 декабря, московский аэропорт «Домодедово» объявил о временных ограничениях на приём и вылет самолётов. В воздушной гавани пояснили, что решение было принято Государственной корпорацией по организации воздушного движения с целью обеспечить дополнительные меры безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru