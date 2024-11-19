Аэропорт «Домодедово» готов к запуску проекта по сбору биометрии в декабре
Столичный аэропорт «Домодедово» готов к запуску пилотного проекта по сбору биометрических данных иностранцев при въезде в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
«Аэропорт... полностью готов для запуска пилотного проекта Минцифры по сбору биометрических данных иностранных граждан», — отмечается в сообщении.
Граждане других государств будут сдавать биометрию до пересечения российской границы. Пока погранслужбы работают в прежнем режиме, для въезда иностранцам необходимо иметь при себе паспорт и визу.
Ранее правительство России утвердило эксперимент по сдаче биометрических данных иностранцами в РФ, который будет запущен с 1 декабря и продлится до 30 июня 2026 года, напоминает Ura.ru. Биометрию будут собирать в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru