Аэропорт «Домодедово» готов к запуску проекта по сбору биометрии в декабре

Столичный аэропорт «Домодедово» готов к запуску пилотного проекта по сбору биометрических данных иностранцев при въезде в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Аэропорт... полностью готов для запуска пилотного проекта Минцифры по сбору биометрических данных иностранных граждан», — отмечается в сообщении.

Граждане других государств будут сдавать биометрию до пересечения российской границы. Пока погранслужбы работают в прежнем режиме, для въезда иностранцам необходимо иметь при себе паспорт и визу.

Ранее правительство России утвердило эксперимент по сдаче биометрических данных иностранцами в РФ, который будет запущен с 1 декабря и продлится до 30 июня 2026 года, напоминает Ura.ru. Биометрию будут собирать в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский».

