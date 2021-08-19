«Аэрофлот» вернет стоимость билетов за отмененные рейсы в Бангкок

Пассажиры отмененных рейсов «Аэрофлота» в Бангкок смогут обратиться в авиакомпанию для возврата стоимости билетов. Об этом сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.

Также в качестве варианта авиакомпания предлагает переоформить билет на новые даты.



Ранее генконсульство России в Пхукете объявило, что авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Бангкок после 24 августа и до конца октября текущего года. В авиакомпании пояснили, что ограничение касается не только рейсов в Бангкок, но и Дели, и связано с ситуацией в Афганистане, воздушное пространство которого самолёты компании будут облетать.





