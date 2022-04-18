«Аэрофлот» в мае откроет прямой рейс на Чукотку

Авиакомпания «Аэрофлот» откроет прямой рейс из Москвы в столицу Чукотского автономного округа Анадырем. Об этом сообщается в телеграмм-канале авиаперевозчика.

Рейсы начнут выполнять с 19 мая. Планируется, что полеты будут совершаться трижды в неделю.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Аэрофлот
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