«Аэрофлот» в мае откроет прямой рейс на Чукотку
18 апреля 202220:36
Авиакомпания «Аэрофлот» откроет прямой рейс из Москвы в столицу Чукотского автономного округа Анадырем. Об этом сообщается в телеграмм-канале авиаперевозчика.
Рейсы начнут выполнять с 19 мая. Планируется, что полеты будут совершаться трижды в неделю.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru