«Аэрофлот» прокомментировал опасный маневр самолета в Лобне
«Аэрофлот» прокомментировал опасное снижение самолета над жилыми домами в подмосковной Лобне.
Как заявили сайту «Подмосковье сегодня» в пресс-службе «Аэрофлота» сообщение об опасном снижении самолета Boeing 777 с рейсом Шанхай-Москва было проверено, «установлено, что самолет двигался на безопасной высоте».
Сообщения о том, что самолет критически снизился над жилыми домами, поступили в Росавиацию от нескольких жителей города Лобня. Инцидент произошел в декабре 2019 года, известно об этом стало после официального ответа ведомства на жалобы горожан.
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