«Аэрофлот» прокомментировал опасный маневр самолета в Лобне

«Аэрофлот» прокомментировал опасное снижение самолета над жилыми домами в подмосковной Лобне.

Как заявили сайту «Подмосковье сегодня» в пресс-службе «Аэрофлота» сообщение об опасном снижении самолета Boeing 777 с рейсом Шанхай-Москва было проверено, «установлено, что самолет двигался на безопасной высоте».

Сообщения о том, что самолет критически снизился над жилыми домами, поступили в Росавиацию от нескольких жителей города Лобня. Инцидент произошел в декабре 2019 года, известно об этом стало после официального ответа ведомства на жалобы горожан.

