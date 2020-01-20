«Аэрофлот» переведет международные рейсы в новый Терминал С аэропорта Шереметьево

Международные рейсы «Аэрофлота» будут переведены в новый Терминал С аэропорта Шереметьево. Он был открыт в минувшую пятницу. В новом терминале будет осуществляться прием и отправка рейсов в Хельсинки, Дрезден и Бухарест.

Предполагается, что к середине июня завершится основной этап перевода рейсов в Терминал С, а уже с октября «Аэрофлот» планирует обслуживать в нем 268 международных рейсов. Специально для этого была создана совместная рабочая группа «Аэрофлота» и Шереметьево, сформированы график и программа тестирования.

Терминал С площадью более 127, 3 тыс. кв.м. в рамках Северного терминального комплекса интегрируется с Терминалом B.

Пропускная способность Терминала С составляет порядка 20 миллионов человек в год. Предполагается, что его ввод в эксплуатацию совместно с запущенной в сентябре прошлого года третьей взлетно-посадочной полосой в Шереметьево создаст качественно новые условия для операционной деятельности компании «Аэрофлот».

