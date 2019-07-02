«Аэрофлот» отменил рейсы в Прагу из-за чешских властей

Компания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на 2 июля. Такое решение связано с тем, что авиационные власти Чехии решили аннулировать разрешения на полеты, которые были выданы ранее, сообщает Ura.ru. Речь идет о четырех рейсах.

В авиакомпании уточнили, что чешские власти пошли на такие меры, несмотря на наличие всех необходимых технических возможностей для обеспечения рейсов, пишет Газета.ру.

Как сообщает Москва 24, пассажиры, чьи рейсы отменили, смогут осуществить перелет другими самолетами. Кроме того, граждане, забронировавшие билет, получат возможность оформить возврат без сборов или же посетить другой европейский город «без взимания сбора за изменение маршрута». Обо всех изменениях, пишут Известия, пассажирам будет сообщаться через центр бронирования и информации и на сайте компании.

